Albiate, il Premio Campiello Mario Biondi ospite dei “Giovedì d’autore” della “Piero Gatti” Giovedì 17 febbraio, in diretta Facebook, il romanziere, critico e traduttore sarà intervistato dallo scrittore Giovanni Cocco e parlerà del suo nuovo romanzo appena pubblicato con La Nave di Teseo, “Rosa d’Oriente”.

Un Premio Campiello per i Giovedì d’Autore dell’associazione culturale “Piero Gatti” di Albiate. Un evento online aperto a tutti quello organizzato per giovedì 17 febbraio, alle 18.30, quando - in diretta via internet sulla pagina Facebook del sodalizio albiatese- lo scrittore Giovanni Cocco intervisterà Mario Biondi, romanziere, critico e traduttore, già trionfatore nel 1985 al Premio Campiello con il romanzo “Gli occhi di una donna”.

Biondi parlerà del suo nuovo romanzo appena pubblicato con le edizioni La Nave di Teseo e intitolato “Rosa d’Oriente”. L’evento è promosso in collaborazione con la libreria Torriani di Canzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA