(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Il sindaco di Albiate, Giulio Redaelli (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate: dopo 2 anni e mezzo via il legno per il gress nella sala studio del centro culturale di via Giotto Il Comune - vista la «Situazione di degrado e impraticabilità» - intende sostituire l’attuale pavimentazione in doghe di legno di rovere della sala del centro, inaugurato nel 2018, con una nuova in gress porcellanato effetto pietra.

«Situazione di degrado e impraticabilità». Sono i termini utilizzati dal Comune di Albiate per descrivere lo stato cui versa la pavimentazione della sala studio del centro culturale di via Giotto. Il centro culturale comunale, realizzato a seguito di progettazione durante il mandato del sindaco Filippo Viganò, fu inaugurato - dopo varie peripezie- nell’ottobre 2018 dalla giunta Confalonieri.

La nuova amministrazione Redaelli oggi ha deciso di procedere per la sostituzione della pavimentazione esistente nella sala studio formulando una proposta di intervento, approvata di recente: sostituire l’attuale pavimentazione in doghe di legno di rovere, con una nuova in gress porcellanato effetto pietra, che presenta maggior resistenza all’utilizzo previsto

