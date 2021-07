I partecipanti al concorso di poesia di due anni or snoo (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate, concorso letterario con il botto: 955 opere di poeti e scrittori, anche europei e americani Entusiasta l’associazione culturale “Piero Gatti” di Albiate. Ora tutte le opere sono al vaglio della commissione di valutazione per una prima scrematura

Il concorso letterario “Albiatum” fa il botto.

“Comunichiamo, con grande soddisfazione, i numeri di questa ottava edizione che ha visto una partecipazione oltre ogni più rosea aspettativa: sono 955 le opere pervenute da poeti e scrittori provenienti non solo da tutte le regioni italiane, nessuna esclusa, ma anche dalla Spagna, dal Portogallo, dall’Inghilterra, dalla Svizzera, dalla Lituania e dalla Florida, a confermare una diffusa notorietà che il concorso si è guadagnato negli anni per la sua riconosciuta serietà” rivelano entusiasti dall’associazione culturale “Piero Gatti” di Albiate. Ora tutte le opere sono al vaglio della commissione di valutazione per una prima scrematura, per poi arrivare a una “rosa” ristretta in vista della riunione collegiale che si terrà nella prima decade di settembre.

