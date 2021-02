Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Primavera in anticipo a Vlila Campello (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Albiate, anticipo di primavera nel parco comunale di Villa Campello Ammirate le prime fioriture nel parco cittadino, avvisaglie di una stagione il cui arrivo sin sta avvicinando nonostante il freddo la faccia ancora da padrone

Primavera in anticipo nel parco comunale di Villa Campello, ad Albiate, dove spuntano le prime fioriture. Tra queste, ecco sbocciare il bucaneve che ci ricorda - anche seguendo un detto popolare- che la bella stagione non è più così lontana. Nell’ultima settimana, complice giornate soleggiate, diversi cittadini hanno passeggiato nel parco ammirando (e instagrammando) le fioriture come buon auspicio.



(Foto by Un anticipo di primavera ad Albiate in villa Campello. Foto di Elisabetta Pioltelli)

A febbraio sbocciano anche i narcisi e le pratoline e anche se bisognerà aspettare ancora un po’ per l’esplosione di colori e germogli della primavera, le prime avvisaglie in fiore mettono tutti di buon umore.

