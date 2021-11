Al volante ubriachi e Telelaser, la Polizia stradale di Arcore leva 100 punti patente Intensa attività, nel corso del fine settimana, della polizia stradale di Monza e della Brianza, sottosezione di Arcore, rilevati anche quattro incidenti stradali.

Un centinaio di punti patente sono stati decurtati nel corso del fine settimana dalla polizia stradale di Monza e della Brianza, sottosezione di Arcore, a una serie di automobilisti pizzicati al volante ubriachi o che guidavano a velocità eccessiva, o senza cinture di sicurezza o con il veicolo non revisionato.

In particolare, 40 punti sono stati levati a due neopatentati che guidavano con un elevato tasso alcolico nel sangue, in un caso oltre il doppio del consentito. Ad entrambi è stata ritirata la patente.

Gli agenti, oltre che uno specifico servizio di controllo per guida in stato di ebbrezza, ne hanno effettuato anche un altro utilizzando apparecchiatura Telelaser Trucam, sulla viabilità provinciale. con sei automobilisti multati (a due sono stati levati in totale 6 punto patente) per eccesso di velocità.

Sempre nel corso del week-end hanno infine rilevato quattro incidenti stradali, due sulle tangenziali Est e Nord e altrettanti sulla viabilità ordinaria, che ha visto coinvolto uno dei due neopatentati al volante sotto gli effetti dell’alcol.

