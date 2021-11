Al teatro Manzoni con Fidapa e Qui donna sicura contro la violenza sulle donne Venerdì 19 novembre la sezione Fidapa BPW Italy di Monza e Brianza e Qui donna sicura odv portano le donne sul palco del teatro Manzoni di Monza contro le violenze.

Le donne della sezione Fidapa BPW Italy di Monza e Brianza, insieme a Qui donna sicura odv portano le donne sul palco del teatro Manzoni di Monza, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento è per venerdì 19 novembre, alle 20.45.

Tante le ospiti presenti durante la serata per denunciare le tante violenze subite ancora dalle donne, raccontate attraverso alcune delle protagoniste impegnate sul campo. Tra i relatori del talk show ci saranno Letizia Moratti, vicepresidente di Regione Lombardia, Alessandra Kustermann, direttore dell’Unità operativa complessa del Policlinico di Milano e fondatrice del pronto soccorso per le vittime di violenza sessuale e domestica in Mangiagalli. E ancora Anna Vagli, criminologa, e Sara Manfuso, presidente di Io così per la difesa dei diritti delle donne vittime di violenza sessuale.

La serata sarà divisa in due momenti. Il primo condotto da Francesco Vecchi, giornalista televisivo, poi protagonista Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra, che introdurrà la saggista Souad Sbai e Magdi Cristiano Allam. Sul palco anche la toccante testimonianza di Amina, una cittadina afghana che racconterà la presa del potere da parte dei talebani.

A impreziosire la serata ci saranno anche i ragazzi del coro del liceo classico musicale Zucchi, diretti da Patrizia Macrelli.

Ad aprire la serata la presidente della sezione Fidapa MB, Barbara Russo con Mariuccia Corbetta, fondatrice di Qui donna sicura e Serenella Corbetta, presidente.

Ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento posti ([email protected], 3441907326), necessario il green pass.

