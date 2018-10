Al Manzoni con Pisu e Staffelli per l’ospedale San Gerardo e la chirurgia toracica Il 21 novembre al teatro Manzoni per l’ospedale San Gerardo. In programma una serata con Max Pisu, Valerio Staffelli e tante sorprese per raccogliere fondi per la chirurgia toracica.

È “Ridendo di petto” il titolo dello spettacolo in programma il prossimo 21 novembre alle 21, al Teatro Manzoni di Monza e con il patrocinio del Comune, per sostenere l’Unità operativa di chirurgia toracica del San Gerardo, guidata da Marco Scarci. In scena ci sarano Max Pisu con la partecipazione straordinaria di Valerio Staffelli, l’inviato di “Striscia la Notizia,” in qualità di presentatore, con delle sorprese per il pubblico in sala. L’obiettivo è ottenere una strumentazione capace di formulare una diagnosi immediata nel caso di noduli ai bronchi e ai polmoni, eseguendo un innovativo esame in ambulatorio. I biglietti sono già in vendita su bigliettoveloce.it. Il costo varia dai 20 ai 25 euro in base al settore.

