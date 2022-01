Airc Seregno, arance andate a ruba: raccolti oltre 19mila euro per la ricerca Soddisfazione della responsabile locale della associazione Lia Mariani: «Da noi con azalee, cioccolatini e arance c’è sempre il tutto esaurito».

Grande soddisfazione nel gruppo delle volontarie di Seregno dell’Airc che nella giornata dedicata alle “Arance della salute”, di sabato 29 gennaio, sono riuscite a superare le quote di sottoscrizione dei vari prodotti rispetto agli anni precedenti. Nel gazebo allestito in piazza Segni, con l’ausilio del locale gruppo Alpini, in cui si sono alternate dodici volontarie, attraverso offerta diretta hanno collocato 1.700 chili di arance rosse, ogni reticella ne conteneva due chili e mezzo, oltre a 150 vasetti di miele e 160 di marmellate, per una raccolta di oltre 19 mila euro.

«Come sempre i seregnesi rispondono alla grande ogni volta che Airc si propone con i suoi prodotti a favore della ricerca- ha detto la responsabile locale dell’associazione Lia Mariani- in poche ore siamo riusciti a collocare tutti i prodotti, superando tutti i quantitativi degli anni passati. Ma non solo abbiamo distribuito un maggior numero di prodotti rispetto ai maggiori capoluoghi di provincia. Siamo una delle sezioni che offrono un grande apporto alla ricerca tanto da ricevere anche le congratulazioni dalla fondazione. Da noi con azalee, cioccolatini e arance c’è sempre il tutto esaurito»

