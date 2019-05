Aia ritira due lotti di Spinacine e Bigger, «potrebbero contenere frammenti di plastica» Aia ha comunicato di aver avviato il richiamo dalla vendita in via precauzionale delle confezioni di due lotti dei prodotti panati Spinacine e Bigger per possibile presenza di frammenti di plastica.

Un avviso sui canali ufficiali dell’azienda e uno del Ministero della Salute: Aia ha comunicato di aver avviato il richiamo dalla vendita delle confezioni di due lotti dei prodotti panati Spinacine e Bigger per la “possibile presenza di frammenti di plastica bianca” rilevata “a seguito delle procedure di autocontrollo che vengono svolte nei siti produttivi”.

Un ritiro volontario e in via precauzionale per le “Spinacine Aia” del lotto 07258020 referenze da 220 e 440 grammi con scadenza 8 giugno 2019 e per il “Bigger XXL Aia” del lotto 07258011 referenza da 280 grammi con scadenza 8 giugno.

L’azienda, scusandosi con i clienti, invita a restituire i prodotti nei punti vendita d’acquisto per la sostituzione. Ulteriori info al numero verde 800 501509 o a servizio.clienti(at)aia-spa.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA