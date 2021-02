Agrate, sale a 151 il numero dei positivi: in una settimana aumento di 25 unità Nuovo bilancio dei contagiati da parte del sindaco di Agrate Simone Sironi. Tra questi ci sono ancora il parroco don Mauro, uno dei 12 ricoverati, e altri due sacerdoti, don Davide e don Giorgio, positivi ma in quarantena a casa

Continuano ad aumentare i contagi da Covid ad Agrate. « E’ salito a 151 il numero delle persone positive (con un aumento di 25 in questa ultima settimana), di cui 12 ricoverate in strutture ospedaliere. Tra queste, anche il nostro caro parroco don Mauro, che ci auguriamo possa presto stare meglio. Don Davide e Don Giorgio, anch’essi positivi, sono in quarantena a casa. A tutti i nostri concittadini ricoverati e in assistenza domiciliare va il nostro pensiero e la nostra vicinanza» ha fatto sapere il sindaco Simone Sironi. Continua l’attività di monitoraggio e controllo da parte della Polizia Locale e dei volontari di Protezione Civile.

«Insisto, però, nel dire che il loro intervento può servire a ben poco, se non nasce in ciascuno di noi la consapevolezza di far parte di una comunità nella quale ciascuno deve dare una mano: dai più giovani ai più anziani dobbiamo tutti capire che non si devono fare assembramenti, né negli spazi pubblici né in quelli privati (abitazioni ecc...), e che la mascherina non serve alzarla quando si viene richiamati dal vigile, dal volontario o dal Sindaco stesso (come spesso mi capita di dover fare) – ha chiosato il primo cittadino -.Non so più come altro dirvi che la situazione è ancora seria e che, senza inutili allarmismi, non dobbiamo abbassare la guardia per nessun motivo. Diamoci una mano ad uscirne: siamo tutti stanchi, lo capisco bene, ma dobbiamo ancora avere pazienza».

