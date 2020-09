Agrate: rami pericolanti, in via Leonardo da Vinci intervengono i vigili del fuoco È successo intorno a mezzogiorno di domenica 27 ad Agrate a causa del forte vento nella zona. I pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza l’albero

I vigili del fuoco del comanda di Monza e Brianza sono intervenuti intorno alle 12 di domenica 27 settembre in via Leonardo da Vinci ad Agrate Brianza per mettere in sicurezza alcuni rami pericolanti a causa del vento che in questi giorni sta spazzando il cielo della Brianza. Sono intervenuti APS di Vimercate e autoscala di Monza.

