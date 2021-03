Agrate: ha tre chili di droga sotto il letto, arrestato un 27enne disoccupato Suddiviso in trenta panetti sigillati e dotati di vari marchi, tra cui “Chanel”, “Star Wars” e Batman il cavaliere oscuro, l’hashish era in una scatola griffata. La scoperta è avvenuta nel corso di una perquisizione.

Aveva un “tesoretto” sotto al letto, in casa, ad Agrate Brianza: nascosti in una scatola griffata c’erano tre chili di hashish suddiviso in trentuno panetti. Li hanno trovati i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Vimercate nel corso di una perquisizione nella abitazione di un 27enne italiano, celibe e disoccupato, tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I panetti erano sigillati e dotati di vari marchi, tra cui “Chanel”, “Star Wars” e Batman il cavaliere oscuro. L’uomo è stato sottoposto a rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA