Agrate e la comunità piangono don Mauro Radice: era ricoverato da oltre un mese per il covid Don Mauro Radice non ce l’ha fatta: è morto mercoledì 7 aprile per le conseguenze del Covid. Era ricoverato da oltre un mese a Vimercate. Il cordoglio della comunita pastorale Casa di Betania di Agrate Brianza, Omate e Caponago.

Don Mauro Radice non ce l’ha fatta e se n’è andato per le conseguenze del Covid. Il responsabile della comunità pastorale Casa di Betania di Agrate Brianza, Omate e Caponago si è spento a 72 anni mercoledì 7 aprile nell’ospedale di Vimercate dove era ricoverato in terapia intensiva da oltre un mese.

«Oggi, 7 aprile 2021, il Signore ha chiamato a sé un sacerdote ed un uomo buono, generoso e mite: Don Mauro Radice, il nostro amato parroco. Don Mauro ora vive nell’eterno abbraccio del Padre e celebra la Pasqua senza fine insieme al suo Signore, a cui ha dato tutta la sua vita – hanno fatto sapere nel primo pomeriggio don Davide, don Giorgio, don Angelo e padre Luciano - Siamo grati a Dio di avercelo donato e per il bene che Egli ha operato attraverso il suo servizio di sacerdote e di credente. Esprimiamo un grazie dal profondo del cuore anche al personale medico e infermieristico che si è preso cura di Don Mauro nei giorni in cui ha vissuto la sua passione su questa terra. Non appena sarà possibile, daremo notizie relativamente alla celebrazione delle esequie. Riposa in pace Don Mauro. Un giorno ci rivedremo, tu intanto prega il Padre per noi che soffriamo per la tua mancanza».

Negli ultimi giorni le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate per complicanze del coronavirus.

