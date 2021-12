Agrate Brianza, venduti 621 panettoni per la ricerca sulla fibrosi cistica Raccolti 9.400 euro che sono andati a sostegno della Fondazione che a Monza e in Brianza vede come referente Gloria Cantù. «Abbiamo ampiamente raddoppiato i numeri dello scorso anno, grazie di cuore».

Numeri da record quest’anno per la vendita di panettoni a sostegno della Fondazione Fibrosi Cistica per proseguire la ricerca contro la malattia. Solo in provincia di Monza e Brianza, grazie all’impegno della referente di zona dell’associazione, Gloria Cantù, sono stati venduti 621 panettoni per un totale di quasi 9.400 euro.

«Abbiamo ampiamente raddoppiato i numeri dello scorso anno e questo mi rende immensamente orgogliosa di tutti coloro che hanno voluto dare il loro contributo – ha commentato l’agratese Cantù-. Grazie di cuore, perché se la ricerca sta facendo grandi passi avanti è soprattutto merito di chi ha acquistato il panettone». A livello nazionale, sono stati venduti circa 100 mila prodotti natalizi per un totale di 1,3 milioni di euro raccolti. Cifre importanti che andranno a finanziare diversi progetti di ricerca. La solidarietà per combattere contro la fibrosi cistica non manca tanto in Brianza, quanto nel resto del Paese gustandosi anche un buon panettone durante le festività natalizie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA