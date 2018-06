Agrate Brianza, tre ventenni arrestati all’alba per furto aggravato Tre arresti nella notte ad Agrate Brianza per furto aggravato. Nei guai tre ventenni di Concorezzo sorpresi dai carabinieri a rubare una bicicletta in un condominio.

Tre arresti nella notte ad Agrate Brianza per furto aggravato. Nei guai tre ventenni di Concorezzo (italiani, incensurati) sorpresi dai carabinieri a uscire da un cancello in via Mazzini. Fin lì niente di strano. Ma tutti erano in bicicletta, uno ne spingeva un’altra e alla vista dei militari si sono dati alla fuga.

Il ragazzo che portava il quarto mezzo scappando è caduto ed è stato raggiunto. Una rapida ricerca ha permesso di rintracciare gli altri due nascosti tra due auto in sosta. Nel cestello di una delle bici i carabinieri hanno ritrovato chiavi inglesi e altri arnesi per lo scasso.

In caserma è emerso che i tre nel cortile del condominio avevano poco prima rubato la bicicletta, nuova, tranciando la catena con cui il proprietario l’aveva assicurata a una ringhiera.

I ragazzi, di 20, 21 e 22 anni, sono stati processati per direttissima e condannati a 4 mesi e 150 euro di multa con pena sospesa.

