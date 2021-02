Agrate Brianza: positivo al Covid, ricovero precauzionale per don Mauro Radice Il sacerdote è positivo da circa una settimana, a causa della bassa saturazione venerdì 26 febbraio nel pomeriggio è scattato il ricovero precauzionale. Malati anche don Davide Cardinale e don Giorgio Porta .

Ricoverato in ospedale don Mauro Radice. Il parroco 72enne della comunità pastorale Casa di Betania, positivo al Covid da circa una settimana, a causa della bassa saturazione del sangue è stato precauzionalmente trasferito in nosocomio, venerdì pomeriggio 26 febbraio.

Tutta la comunità di Agrate, Caponago e Omate è in preghiera per lui e anche per coadiutori don Davide Cardinale e don Giorgio Porta anch’essi positivi al virus. Intanto le chiese cittadine dopo la sanificazione effettuata dalla Protezione Civile rimangono chiuse e le uniche messe in presenza si svolgeranno sabato 27 febbraio alle 17.30 e domenica 28 febbraio alle 10 con anche la diretta sul canale YouTube della comunità.

