Agrate Brianza: la lepre salta e sfonda il parabrezza dell’auto di passaggio Incidente anomalo martedì mattina ad Agrate Brianza: una donna che viaggiava verso Omate si è vista sfondare il parabrezza dal salto di una lepre. Sul posto la polizia locale.

Una lepre sfonda il parabrezza di un’auto in movimento. Incidente anomalo o ancor più incredibile, ma martedì mattina ad Agrate Brianza l’animale ha mandato in frantumi il vetro anteriore di un’utilitaria condotta da una donna 48enne residente a Cavenago. La Toyota stava transitando da via De Gasperi in direzione di Omate verso le 12.10, quando l’animale per attraversare la strada ha pensato di saltare sopra l’auto. Sebbene la lepre non fosse pesantissima, il salto deve essere stato talmente alto che quando l’animale è atterrato sul vetro, l’urto ha rotto il parabrezza. L’automobilista si è subito fermata spaventata per l’accaduto. Nel frattempo il coniglio ha continuato la sua corsa indenne. Immediatamente sono stati allertati gli agenti della polizia locale, che si sono portati sul posto incontrando la donna incolume, ma visibilmente scossa. Tutto è tornato alla normalità nel giro di pochi minuti e non è stato nemmeno necessario l’intervento dei sanitari del 118. Attenzione però alle lepri che tagliano la strada.

