Agrate Brianza in festa per Ginetta Magni: i 100 anni di una omatese doc Luigia Magni, conosciuta da tutti come Ginetta, ha compiuto 100 anni. Omatese doc, è nata da una famiglia che lavorava per i nobili Trivulzio.

Luigia Magni, per tutti più semplicemente Ginetta, ha spento 100 candeline sabato 26 giugno. La neo centenaria è un’omatese doc: nata nel 1921 nella Curt del Furn (La corte del forno) di via Cavour, vive ormai da 40 anni in una casa di via De Gasperi.

Agrate Luigia Magni Ginetta centenaria

Ginetta è una dei 10 figli nati da Luigi Magni e Giulia Pirotta contadini che lavoravano i campi della nobile famiglia Trivulzio. Per anni Ginetta ha aiutato la famiglia coltivando la terra e lavorando in una ditta tessile della frazione agratese.

La nuova centenaria nell’immediato dopoguerra si era sposata con Domenico Pasina scomparso nel 2013, dalla loro relazione è nato anche un figlio.



Il compleanno di Ginetta è stato festeggiato anche dal sindaco Simone Sironi e dall’assessore ai Servizi Sociali Carmen Collia, che hanno portato gli auguri dell’amministrazione comunale.

Agrate Luigia Magni Ginetta centenaria: il sindaco Simone Sironi e l’assessore Carmen Collia

