Agrate Brianza: frattura alla caviglia per la bambina caduta da un balcone

Una frattura alla caviglia. Se l’è cavata così la bambina di 9 anni che sabato scorso è precipitata dal balcone al primo piano di una palazzina di via Matteotti, ad Agrate Brianza. Il caso ha voluto che sia atterrata in piedi, picchiando i talloni e preservando così la testa e il resto del corpo per conseguenze più gravi. L’episodio ha scatenato l’apprensione generale, ma fortunatamente le condizioni della bambina si sono presto rivelate non gravi.

Tutto è successo mentre la ragazzina che ha quasi 10 anni si trovava in casa da sola. Mamma e papà erano fuori per fare la spesa e avevano lasciato la figlia a casa perché impegnata con i compiti. Dietro all’incidente ci sarebbero semplicemente curiosità e vivacità. Sembra che, in una pausa dai compiti, la minorenne si sia sporta dal terrazzino per cercare di vedere le biciclette parcheggiate nell’androne che il papà aveva da poco aggiustato e rimesso a nuovo.

Dopo la caduta la bambina ha iniziato a piangere e due vicini di casa l’hanno sentita, soccorrendola per primi e lanciando l’allarme. Sul posto sono intervenute ambulanza e auto medica oltre ai carabinieri della stazione locale che hanno la caserma a poche decine di metri dal luogo dei fatti. La piccola è stata visitata, medicata e poi trasferita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stata giudicata fuori pericolo.

