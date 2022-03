Agrate Brianza: due nomi per i 1.300 pazienti senza medico di base a Omate Dopo una settimana di confronti tra amministrazione di Agrate Brianza, Assab, Ats e Asst individuati due nomi per garantire un servizio nella frazione di Omate e non lasciare 1.300 pazienti senza un medico di base.

Non uno, ma addirittura due medici sostituiranno la dottoressa condotta Ileana Pierotti, che ha lasciato l’ambulatorio di Omate (frazione di Agrate Brianza) da qualche giorno per trasferirsi in un altro paese. per sostituirla temporaneamente sono stati nominati Bogdan Sumaruk e Ranieri Domenico Cornaggia, che ricevono nei locali messi a disposizione dal Comune in piazza Trivulzio: mercoledì 9 marzo (accesso libero), giovedì 10 e venerdì 11 dalle 18 alle 20 (su appuntamento) e sabato dalle 9 alle 12 (su appuntamento).

Per prenotarsi bisogna scrivere una mail all’indirizzo [email protected]

Questo è il risultato di una lunga settimana di lavoro da parte dell’amministrazione, Assab, Ats e Asst per garantire un servizio medico nella frazione e non lasciare 1.300 pazienti senza un medico di base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA