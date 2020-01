Agrate via Archimede chiusa per lavori di ripristino al ponte della sp13 (Foto by Michele Boni)

Agrate Brianza, dal 20 gennaio senso unico alternato sulla Sp 13 per i lavori al ponte di via Archimede Da lunedì 20 gennaio scatta il senso alternato sul ponte della Sp 13 ad Agrate Brianza. La previsione è di 12 giorni. Sotto il ponte, sulla strada chiusa tra Agrate e Brugherio, continuano i lavori di ripristino.

Da lunedì 20 gennaio scatta il senso alternato sul ponte della sp13 ad Agrate Brianza. Proseguono i lavori di ripristino e messa in sicurezza del cavalcavia danneggiato qualche mese fa. Gli uffici provinciali, competenti sull’intervento, prevedono che a partire dal 20 gennaio, e per circa 12 giorni, il transito lungo la Sp13, in corrispondenza del cavalcavia sarà regolato con sensi unici alternati di marcia.

Sono intanto avviate le operazioni di parziale demolizione di alcune parti del manufatto, concentrate, per criticità, soprattutto nei giorni di martedì 14 e di mercoledì 15 gennaio: considerato che queste operazioni di parziale demolizione tramite getto d’acqua (idroscarifica) comportano schizzi di acqua e possibili proiezioni di detriti, il transito pedonale e ciclabile (solo con biciclette condotte a mano) su via Archimede, effettuato tramite apposito varco di cantiere, è regolato o interdetto. Gli uffici provinciali assicurano, in via generale, che i lavori rispetteranno la necessaria qualità operativa e, al contempo, tempi rapidi per ridurre al minimo i disagi arrecati alla cittadinanza.

Settimana scorsa era stato aperto il transito a pedoni e ciclisti in via Archimede in corrispondenza del ponte sulla strada che collega Agrate e Brugherio, il cantiere aperto a inizio gennaio durerà circa 40 giorni.

