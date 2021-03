Agrate Brianza: Covid, sono ancora gravi le condizioni di don Mauro Radice Il sacerdote da un mese si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale di Vimercate. Gli scambi di ossigeno rimangono ancora bassi, la situazione permane critica, e al momento non è ancora possibile fare ipotesi.

Le condizioni di don Mauro Radice continuano a essere gravi. Il parroco della comunità pastorale Casa di Betania di Agrate, Omate e Caponago affetto dal Covid è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vimercate. Un’infezione batterica non ancora debellata non ha permesso il progressivo risveglio. Attualmente gli scambi di ossigeno rimangono ancora bassi, la situazione permane critica, e non è possibile fare ipotesi. La prognosi rimane riservata. La comunità pastorale continua a pregare per il suo pastore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA