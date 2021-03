Agrate Brianza: cade da una scala al lavoro in azienda, soccorso e trasportato all’ospedale L’infortunio, per cause al vaglio della polizia locale, è avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì 8 marzo. Il dipendente, un sessantenne, è sempre rimasto cosciente ed è stato soccorso in codice verde.

Cade da una scala in azienda e finisce in ospedale. Lunedì 8 marzo, dopo le 14, un uomo di 60 anni mentre si trovava su una scala, all’interno dell’azienda Intercos di Agrate, ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra provocandosi alcune lievi ferite. Sul posto sono giunte un’ambulanza della Croce Bianca di Carugate , un’auto medica e una pattuglia della Polizia locale.

Il dipendente della ditta specializzata in creme di bellezza di via Marconi, è rimasto sempre cosciente e accompagnato in ospedale in codice verde per accertamenti. Ora tocca agli uomini del comandante Lorenzo Gioacchini, della Polizia locale ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA