Agrate Brianza: bambina cade da un balcone, soccorsa dopo un volo di tre metri Una bambina di 10 anni è caduta da un balcone, a quanto si è appreso in un momento in cui era sola in casa. È successo ad Agrate Brianza. Soccorsa, è stata ricoverata all’ospedale di Bergamo.

Cade dal balcone e fa un volo di tre metri. Protagonista una bambina di 10 anni, è successo nel primo pomeriggio di sabato 15 maggio in un condominio non molto lontano dalla Star di Agrate in via Matteotti. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi che, dopo un primo intervento, l’hanno trasferita con la massima urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sull’esatta dinamica dell’accaduto stanno effettuando degli approfondimenti le forze dell’ordine intervenute sul posto. Secondo quanto trapela la bambina al momento dell’incidente sarebbe stata temporaneamente sola in casa senza la presenza di adulti tra le mura domestiche. Sarebbe caduta dal primo piano per un’altezza di circa 3 metri.

