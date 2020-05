Agrate Brianza: arrestati cinque giovani pusher in trasferta con più di un chilo di droga e quasi 3mila euro I carabineri di Agrate Brianza hanno arrestato cinque giovani pusher di Genova trovati in possesso di oltre 1 kg di hashish e quasi tremila euro.

I carabineri di Agrate Brianza hanno arrestato cinque giovani pusher di Genova. Li hanno notati mentre discutevano animatamente vicino alle loro auto in una zona periferica della città e alla vista dei militari hanno tentato di allontanarsi, non prima di aver lanciato un pacchetto oltre la recinzione di una abitazione.

Sono state identificate due ragazze italiane di 20 anni (conducenti dei due veicoli) e tre ragazzi di origine marocchina un 24enne e due 19enni, tutti residenti in Liguria.

Non hanno saputo spiegare perché si trovassero lì, per di più in violazione di tutte le disposizioni per contenere la diffusione del coronavirus. Quindi i carabinieri hanno proceduto con perquisizioni personali e dei veicoli che hanno permesso di scoprire 6 panetti di hashish e la somma contante di 2.800 euro. Nella busta che avevano buttato via c’erano 7 altri panetti. In tutto circa 1.300 grammi. I cinque sono stati arrestati e trasferiti nelle case circondariali di Monza e San Vittore di Milano

