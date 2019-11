Agrate Brianza: anziano in ospedale per il calcio di un cavallo Un uomo di 71 anni lunedì è finito all’ospedale in codice rosso dopo essere stato scalciato da un cavallo. È successo lunedì 11 novembre ad Agrate Brianza.

Brutto incidente per un uomo di 71 anni che lunedì è finito all’ospedale in codice rosso dopo essere stato scalciato da un cavallo. È successo lunedì 11 novembre ad Agrate Brianza. L’anziano poco prima di mezzogiorno è stato colpito in un terreno privato in via Esculapio, nella zona industriale di Agrate.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale coordinati dal comandante Gioacchino Lorenzo e intervenuti sul posto l’anziano residente a Brugherio e titolare di un’azienda di elettromeccanica ad Agrate stava aggiustando un tubo dell’acqua in un’area di sua proprietà alle spalle del capannone industriale, quando posizionandosi dietro il cavallo per sistemare il canale danneggiato ha ricevuto in pieno petto un calcio dall’animale probabilmente spaventato. I soccorritori sul posto hanno immobilizzato l’uomo comunque cosciente e l’hanno trasferito in codice rosso all’ospedale di Monza come da protocollo, quando si verificano situazioni simili. Avrebbe riportato una frattura allo sterno, è stato giudicato fuori pericolo di vita. Il cavallo vive ormai da tempo in quel prato ed è di proprietà del figlio del 71enne.

