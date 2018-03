Agrate, atti osceni nel parcheggio del Colleoni: multa da 10mila euro a testa per due uomini Maxi multa per atti osceni in luogo pubblico. Giovedì 8 marzo verso le 22 due uomini che stavano consumando un rapporto sessuale tra loro in un parcheggio del quartiere Colleoni di Agrate sono stati identificati e multati con 10mila euro di contravvenzione a testa.

Maxi multa per atti osceni in luogo pubblico. Giovedì 8 marzo verso le 22 due uomini che stavano consumando un rapporto sessuale tra loro in un parcheggio del quartiere Colleoni di Agrate sono stati identificati e multati dal commissario Gabriele Garberoglio e dall’assistente scelto Daniele Cheni della polizia locale di Agrate. I due agenti con un’auto civetta hanno sorpreso un lissonese di 52 anni e un cornatese di 34 anni che nei pressi del proprio veicolo stavano avendo un rapporto sessuale. Garberoglio e Cheni hanno comminato una multa di 10mila euro a testa ai due uomini che stavano compiendo atti osceni in luogo pubblico.

Inoltre la pattuglia dei vigili coordinati dal comandante Gioacchino Lorenzo e dal suo vice Massimiliano Trisolini hanno anche multato tre clienti di prostitute che si trovavano a pochi passi dal centro direzionale Colleoni. L’opera di controllo e prevenzione da parte della polizia locale contro questi fenomeni di prostituzione a atti osceni continuerà anche nelle prossime ore. Qualche mese fa si era verificato un caso simile sempre nella stessa zona agratese.

