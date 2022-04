Agliate e il problema non risolto dei tir di passaggio: i cartelli non bastano Il divieto di transito è vigente come segnalano molti cartelli. Tuttavia, spesso, i mezzi pesanti passano ad Agliate e rimangono bloccati.

Il divieto di transito è vigente come segnalano molti cartelli. Tuttavia, spesso, i mezzi pesanti passano e rimangono bloccati. In particolare di recente è successo a un bilico proveniente da Briosco e diretto a Vergo Zoccorino, rimasto incastrato all’altezza della curva in via Cavour. Il camionista, alla guida del mezzoin uscita dalla Statale 36, ha imboccato la provinciale da Briosco per raggiungere, appunto, Vergo Zoccorino senza accorgersi, però, dei cartelli della segnaletica che vietano il transito verso la frazione ad autotreni e autoarticolati di massa superiore a 3.5 tonnellate. Un problema non risolto, a questo punto, quello della viabilità pesante nella frazione.

