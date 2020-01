Aggressione a Vimercate: accoltellato all’inguine dalla ex compagna Carabinieri e ambulanza in via Terraggio Molgora a Vimercate nella notte di martedì 7 gennaio: un uomo è stato accoltellato all’inguine dalla compagna da cui si sta separando. Non è in pericolo di vita, la donna è stata denunciata.

Tragedia sfiorata in via Terraggio Molgora a Vimercate. Nella notte tra lunedì e martedì 7 gennaio, un uomo di 47 anni è stato soccorso e trasferito in ospedale d’urgenza per una coltellata poco sopra l’inguine. Il colpo che fortunatamente non ha lesionato organi vitali pare sia stato sferrato dalla ex compagna della vittima durante una lite scoppiata per esasperati rancori al rientro a casa della donna. I due sarebbero in fase di separazione.

In un primo momento, anche per via dell’emorragia significativa, l’ambulanza è uscita in codice rosso che però è sceso a giallo durante il ricovero. I medici dell’ospedale di Vimercate hanno visitato e medicato il 47enne che si trova tuttora ricoverato, ma in condizioni non preoccupanti (10 giorni di prognosi).

Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vimercate che ora procedono con gli accertamenti del caso. La donna intanto è stata denunciata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA