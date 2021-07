Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Aeroporti, Enac: nel 2020 perso oltre un 1 miliardo di euro Secondo i dati trasmessi dalle società di gestione la perdita economica complessiva subita nel 2020 dagli aeroporti sarebbe di oltre 1 miliardo di euro, nel solo periodo marzo-settembre 2020.

Numeri forzatamente in calo per gli aeroporti italiani nel Rapporto e Bilancio sociale 2020 dell’Enac, l’Ente nazionale per aviazione civile. Secondo i dati trasmessi dalle società di gestione la perdita economica complessiva subita nel 2020 dal settore, quando il traffico aereo è stato fermato dalla pandemia, sarebbe di oltre 1 miliardo di euro, nel solo periodo marzo-settembre 2020.

Sono stati 52.759.724 i passeggeri transitati negli aeroporti italiani nel 2020, tra traffico nazionale e internazionale, -72,5 rispetto al 2019; -61,1% per il traffico nazionale con 25 milioni di passeggeri.

Roma Fiumicino si conferma il primo aeroporto in Italia con 9,7 milioni di passeggeri (-77,5% dal 2019), seguito dalla Lombardia: Milano Malpensa (7,2 milioni, -74,9%) e Bergamo (3,83 milioni, -72,2%).

