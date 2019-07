Aerei, Linate chiude per tre mesi: Trenord rafforza i treni, ecco cosa succede Dal 27 luglio l’aeroporto di Linate chiude per tre mesi. Per lavori infrastrutturali, fino al 26 ottobre i voli sono dirottati su Malpensa e Trenord, rafforza il Malpensa Express. Come sopravvivere alla chiusura dello scalo milanese.

Dal 27 luglio l’aeroporto di Linate chiude per tre mesi. Non è la prima volta: era già successo nel 2002 e nel 1982. Per lavori infrastrutturali, fino al 26 ottobre i voli sono dirottati su Malpensa e Trenord, per favorire gli spostamenti, aggiunge 18.500 posti ai 146 Malpensa Express, uno ogni 15 minuti, che collegano Milano allo scalo varesino (gli orari). È una delle diverse misure previste dal Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica in Prefettura a Varese, che ha disposto maggiori controlli su strade e autostrade e presidi di forze dell’ordine e vigili del fuoco per garantire la sicurezza in aeroporto.

Il cantiere di Linate è partito nel mese di maggio e il percorso di restyling proseguirà fino al 2021 con il rifacimento della facciata previsto in coincidenza con l’apertura della linea 4 della metropolitana. Fino a ottobre sono in programma il rifacimento della pista, lavori di manutenzione straordinaria che vengono effettuati obbligatoriamente ogni 15-20 anni, e l’installazione dei quattro nuovi sistemi di smistamento dei bagagli (Bhs), per la gestione di imbarchi e arrivi, per aumentare la sicurezza riducendo i tempi di ritiro e di riconsegna.

Da luglio a ottobre del 2018 l’aeroporto di Linate ha servito, tra partenze e arrivi, più di 24mila voli con una percentuale di voli on-time dell’83%, la più alta tra gli aeroporti lombardi. Nei tre mesi di chiusura voli (e passeggeri) saranno redistribuiti tra Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio, che l’anno scorso hanno dovuto gestire rispettivamente 48mila e 20mila voli tra luglio e ottobre.

È stato previsto settimanalmente un aumento dei passeggeri sui treni da e per Malpensa da 646mila unità a 824mila, con un incremento dei voli da 4.521 a 6.257 e una previsione di 30 milioni di passeggeri in transito per il solo Terminal 1.

Oltre al treno, Malpensa si può raggiungere in autobus e in auto. Tra le linee di bus anche il Malpensa-Orio al Serio-Bergamo con fermata anche a Monza città (in via Falcone e Borsellino).

Collegamenti autobus con Milano Malpensa

In auto con l’autostrada A4 e la A8. Nei tre mesi di chiusura di Linate verranno diffusi i tempi di percorrenza previsti per ciascuna autostrada, così da agevolare la scelta della strada da percorre nel minor tempo possibile. Inoltre, a chi prenderà la A4 per raggiungere Malpensa e utilizzerà i parcheggi ufficiali dell’aeroporto, verrà rimborsato il 100% del pedaggio autostradale (valido soltanto per la tratta Milano – Malpensa).

Il Comune di Milano, in partnership con SEA, promuove anche il servizio speciale di taxi condiviso per i viaggi point-to-point da e per l’aeroporto di Malpensa, con una tariffa di 95 euro da dividere per il numero di passeggeri fruitori del servizio. I punti di raccolta del servizio saranno in via Gattamelata (di fronte al Gate n° 15 del MiCo) e in via Sammartini (nei pressi dell’incrocio con via Schiapparelli, in corrispondenza della banchina dei bus per Milano Centrale – Milano Malpensa).

