Adozione del cuore all’Enpa di Monza: appello per i cani Repubblica e Casanova

Si chiamano Repubblica e Casanova, due nomi decisamente importanti, e sono due cagnolini ospiti del rifugio Enpa di Monza che cercano una famiglia. Repubblica, che in passato si chiamava Ariel, è una femminuccia meticcia di due anni color miele, originaria della Calabria. La sua vita è stata tutt’altro che facile. Era stata trovata per strada ed era stata condotta in una casa per fare compagnia a un ragazzo disabile. La convivenza con il giovane, affetto da problemi psichici, non è andata a buon fine. Ariel, diventata una presenza indesiderata, era stata confinata su un terrazzo alla mercé di ogni fenomeno atmosferico.

Venuti a conoscenza della situazione, i volontari dell’Enpa di Gioia Tauro si sono presi cura della cagnolina scoprendo che presentava gravi problemi agli occhi. Impossibilitati a svolgere come avrebbero desiderato il loro compito in una regione in cui il randagismo è ancora una piaga dilagante, i volontari calabresi hanno chiamato i loro “colleghi” monzesi pregandoli di prendersi cura di Ariel. Da Monza è giunta una risposta affermativa. Ariel è arrivata al rifugio cittadino dove è stata ribattezzata Repubblica.

“Purtroppo - fanno sapere da via san Damiano - non sappiamo quale sarà il decorso della malattia oculare di Repubblica, se migliorerà oppure se porterà la cagnolina alla completa cecità. Per questo, nonostante la sua giovane età e il suo carattere dolcissimo e affettuoso, la sua è quella che noi amiamo chiamare “adozione del cuore”. Per Repubblica è necessaria l’accoglienza in un contesto che “non si fermi al suo handicap fisico ma voglia darle tutto l’affetto che merita e le faccia dimenticare una vita che, finora, non è stata troppo bella per lei”.

Casanova, invece, è un pinscherino nero focato di 15 anni, che è stato letteralmente gettato dentro al recinto degli erbivori del rifugio di Monza. Per fare luce su questo odioso episodio sono in corso delle indagini. Per consentirgli di trascorrere il suo ultimo scampolo di vita in una famiglia che gli voglia bene, lo coccoli e, perché no, lo vizi, Enpa si rivolge a chi è disposto ad aprire il cuore. Chi fosse interessato ad adottare Repubblica o Casanova può scrivere a [email protected]

