Adolescenti, genitori e un anno di pandemia: cosa è cambiato, a Vimercate lo spiega Elasti Giovedì 11 marzo intervista web alla nota scrittrice e conduttrice radiofonica che sarà affiancata da Elena Ialongo e Chiara Deprà, rispettivamente psicoterapeuta e psicologa scolastica del Centro In-Tessere. Organizza Aeris attraverso il blog Sguardi Resilienti.

Come sono cambiati i rapporti tra genitori e adolescenti in un anno di pandemia? A rispondere, in un’intervista web, sarà Elasti, nota scrittrice conduttrice radiofonica che al secolo risponde al nome di Claudia De Lillo, giovedì 11 marzo alle 18 con diretta Facebook al link (https://www.facebook.com/aeriscoopsociale). A moderare l’incontro sarà il giornalista e scrittore Daniele Biella coordinatore del blog. L’iniziativa è promossa da Aeris attraverso il blog Sguardi Resilienti e l’appuntamento è intitolato “Un anno di pandemia: io genitore, tu adolescente”.

Elasti, classe 1970, che vive a Milano con il marito e i tre figli di 18, 15 e 11 anni, sarà affiancata da Elena Ialongo e Chiara Deprà, rispettivamente psicoterapeuta e psicologa scolastica del Centro In-Tessere, in quello che si preannuncia un dialogo effervescente e senza luoghi comuni su un tema cruciale per la gran parte delle famiglie italiane.

