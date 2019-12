Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

I colleghi del mercato ricordano a Monza Paolo Polastri (Foto by Fabrizio Radaelli)

Addio a Paolino Polastri, il veterano dei mercati di Monza e Brianza È mancato improvvisamente all’età di 55 Paolo Polastri, una colonna dei mercati di Monza e Brianza. Era di Villasanta. Commemorazioni tra le bancarelle a Monza e Vimercate. Venerdì 6 dicembre i funerali.

Aveva 55 anni Paolo (per tutti Paolino) Polastri ed era un veterano dei mercati della Brianza perché era figlio e nipote di commercianti. Giovedì scorso si stava preparando per raggiungere piazza Trento e Trieste, sede del mercato di Monza, dove avrebbe allestito il suo banco di scarpe e pantofole ma al momento di uscire di casa si è sentito male e ha smesso di respirare per sempre. La notizia della sua morte è subito arrivata tra gli ambulanti che si apprestavano alla consueta giornata di lavoro nella grande piazza monzese.

«Siamo rimasti tutti senza parole per il dolore-precisa Lorenzo Manazzale, membro del direttivo di Confcommercio Monza- Paolo prima di essere un collega era un amico. Era una presenza fissa a Monza insieme alla moglie Anna con il suo banco vicino al comune». E questa mattina al suo posto rimasto vuoto i colleghi hanno allestito una piccola postazione con una stella di Natale che è stata meta dei clienti (alcuni dei quali ignari della sorte toccata a Polastri), dell’assessore monzese al Commercio Massimiliano Longo e del presidente dell’Unione Commercianti di Monza e circondario Domenico Riga.

Anche al mercato di Vimercate venerdì scorso i colleghi hanno voluto ricordare Polastri con un’iniziativa analoga. Il commerciante, originario di San Fiorano di Villasanta, ha lasciato oltre alla moglie Anna, due figli giovanissimi: Clarissa di 20 anni e Mattia di 17 anni. Venerdì 6 dicembre alle 15.30 gli amici di sempre gli daranno l’ultimo saluto al cimitero di Villasanta (campo 38) prima della sepoltura.

