Addio a Gino Maldera: vinse la Coppa dei Campioni nel 1969 con il Milan, giocò nel Monza e nel Seregno Un altro grande giocatore se n’è andato: Gino Maldera, difensore a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, ha giocato con Monza e Seregno. Con il Milan, nel 1969, vinse la Coppa dei Campioni.

Resta abbrunato il labaro del Seregno calcio. Dopo la scomparsa del portiere 71enne Poerio Mascella, lunedì 1 novembre, un secondo lutto ha colpito i colori azzurri. Venerdì 5, è deceduto Luigi detto Gino Maldera, 75 anni, nato a Corato, il 19 gennaio 1946, di ruolo difensore. Con la maglia del Seregno, in cui aveva militato per tre campionati dal 1979 al 1982, aveva chiuso la sua lunga carriera, segnando in 77 presenze sei gol. Ha avuto come allenatori Mario Trezzi (apprezzato giocatore del Como negli anni Cinquanta) e Umberto Provasi (che si era fatto conoscere tra i pali quando era portiere della Pro Patria di Busto Arsizio in serie B e poi Catanzaro, Internapoli e Monza).

A Seregno resta memorabile l’ultima partita del campionato 1980-81, quando nella trasferta di Asti (1-1), fanalino di coda del girone B di serie C2, al centro dell’attacco debuttava, giocando solo il primo tempo, il presidente Paolo Barzaghi, con la squadra che chiudeva al settimo posto in classifica. Lasciato Seregno, in cui aveva fatto da “chioccia” ai tanti giovani presenti in squadra, Maldera si era dedicato dall’82 al ’97 al settore giovanile del Milan, dov’era cresciuto sino alla categoria Primavera. Successivamente era passato in serie B, per due stagioni, in prestito dapprima al Verona (’66-’67) e poi al Monza (’67-’68). Nella stagione 1968-69 esordiva in serie A, dopo essere ritornato al Milan, con la maglia rossonera giocava per cinque stagioni vincendo la coppa dei Campioni (1969) e la coppa Intercontinentale.

Quindi passava al Catanzaro, ai gloriosi tempi della serie A, dove aveva trascorso sei stagioni prima di passare al Seregno. Gino Maldera era il maggiore dei tre fratelli Attilio e del più noto Aldo, come lui cresciuti nelle giovanili del Milan, con la cui maglia aveva soccorre il bianconero Anastasi nel corso di Milan-Juventus del 28 febbraio 1971. Maldera, difensore centrale, a quel tempo libero, era un tipo molto tranquillo, cordiale, sempre disponile. Invece Poerio Mascella, che abitava alla Snia di Cesano, era cresciuto nel settore giovanile del Seregno negli anni 1960-69 e debuttato in prima squadra nella stagione 1969, subentrando al portiere titolare Battistini. Dal 1969 al 72 ha disputato da titolare 36 incontri.

Domenica , il Monza giocherà col lutto al braccio per onorare il ricordo di Mascella e Maldera.

