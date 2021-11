Calcio, il cordoglio di Monza e Seregno per la morte del portiere Poerio Mascella Anche il calcio brianzolo piange la scomparsa del poertiere Poerio Mascella, morto lunedì 1 novembre a 71 anni. Aveva esordito in Serie C col Seregno e poi aveva giocato col Monza in Serie B.

Anche il calcio brianzolo piange la scomparsa di Poerio Mascella, morto lunedì 1 novembre per malattia. Ruolo portiere, aveva 71 anni ed era nato a Novalfeltria. Ma la sua carriera era iniziata a Seregno dove, dopo le giovanili, aveva esordito in Serie C: dal 1969 al 1972 prima di passare al Como in B.

“I primi passi della sua carriera agonistica, mettendo in mostra sui campi della serie C quelle doti di portiere che, poi, gli hanno consentito di arrivare anche alla massima serie - ricorda il Seregno - In questa triste circostanza, tutto l’ambiente del Seregno, cominciando dal presidente Davide Erba, si stringe in un abbraccio alla famiglia Mascella, cui vanno le condoglianze più affettuose”.

Negli anni ’80, poi, due stagioni al Monza: dal 1982 al 1984, con un settimo e un tredicesimo posto in Serie B.

“Particolarmente vicino alla famiglia Adriano Galliani, allora Vicepresidente”, scrive la società biancorossa.

Nel 1985 la conclusione della carriera agonistica al Bari.

