Addio a Gianni Capelli, cultore della fisarmonica e protagonista in Brianza con la sua orchestra Triuggio e la Brianza hanno detto addio al noto maestro d’orchestra Gianni Capelli, grandissimo appassionato di fisarmonica. Aveva 90 anni.

Si è svolto mercoledì 3 febbraio il funerale di Gianbattista Capelli, detto Gianni. Triuggio e la Brianza hanno detto addio al noto maestro d’orchestra, grandissimo appassionato di fisarmonica. Aveva 90 anni.

Originario di Ranica, in provincia di Bergamo, si era trasferito a Triuggio all’età di 9 anni. «Iniziò ben presto la sua innata passione per la musica, che ha contraddistinto tutta la sua vita» ricorda la famiglia, rimarcando uno dei tratti peculiari di Gianni, che con la sua orchestra ha allietato numerosissime sagre e feste in giro per la Brianza, per oltre 50 anni.

Triuggio: Gianni Capelli

La dedizione strumentale l’ha portato ad esercitarsi non solo con la fisarmonica, ma anche all’organo: è stato organista e direttore del coro della parrocchia San Carlo di Gerno di Lesmo per numerosi anni.

A Triuggio, ha partecipato all’associazione Il Melograno dove ha diretto il coro e, anche qui, suonato la sua tanto amata fisarmonica. L’amore di Capelli per la musica è stato contagioso, perché ha insegnato i trucchi della fisarmonica anche ad alcuni giovani allievi.

In Brianza era noto anche per aver lavorato come operaio in alcune industrie tessili e per aver ricoperto il ruolo di bidello alle scuole medie di via Lecco a Monza.

In occasione dei funerali, la comunità si è stretta attorno alla moglie Ernestina, ai figli Milena e Gianluigi, al genero Ezio e alla nuora Barbara, oltre che alla nipote Federica. I familiari lo ricordano come «una persona molto allegra, a cui piaceva stare in compagnia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA