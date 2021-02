Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Ad Arcore raccolte quasi 700 firme contro la possibile chiusura della biglietteria Trenord Petizione organizzata dall’assessore all’Urbanistica Roberto Mollica Bisci: «Non si è tenuto conto che la riduzione del flusso di utenti e pendolari, nell’ ultimo periodo, è dovuta esclusivamente all’emergenza sanitaria»

Continua la raccolta firme per mantenere aperta la biglietteria della stazione di Arcore che chiuderà dal prossimo 1° aprile. Attualmente alla petizione online lanciata dall’assessore all’Urbanistica Roberto Mollica Bisci hanno aderito quasi 700 persone sul sito change.org, ma l’obiettivo minimo è raggiungere le mille firme. Tra l’altro la novità di queste ultime ore è la convocazione del sindaco Rosalba Colombo da parte di Trenord il prossimo mercoledì 17 febbraio, dove il primo cittadino cercherà di far cambiare idea ai vertici della società che gestisce il trasporto ferroviario in Lombardia.

«La decisione di chiudere la biglietteria è stata presa senza coinvolgimento dell′amministrazione comunaIe cittadina e del territorio – dice l’assessore Mollica Bisci -. Le motivazioni riportate sono del tutto soggettive e non tengono conto che la riduzione del flusso di utenti e pendolari, nell’ ultimo periodo, è dovuta esclusivamente all’emergenza sanitaria. Inoltre, la chiusura della biglietteria della stazione farà sì che venga a mancare un importante presidio del territorio a scapito della sicurezza dei viaggiatori e delle fasce più deboli e meno digitalizzate della popolazione come anziani e stranieri. Questo potrebbe comportare un aumento di coloro che non acquisteranno il biglietto favorendo l′abusivismo e l’elusione».

