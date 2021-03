Ad Albiate protesta contro la Dad: cartelli e disegni sui cancelli delle scuole Ad Albiate è scattata una protesta, pacifica, da parte dei bimbi della scuola primaria e secondaria di primo grado: sui cancelli dei plessi hanno installato dei disegni e delle scritte con i quali chiedono il ritorno in classe.

Messaggi e cartelli no Dad all’esterno delle scuole di Albiate. Sulla cancellata della primaria e secondaria sono spuntate decine di frasi, disegni e citazioni che inneggiano alla scuola in presenza e dicono basta alla didattica a distanza. “La scuola non è la Dad”, “Noi soli dentro la stanza e tutto il mondo fuori!”, “Noi abbiamo rispettato le regole e vogliamo tornare a scuola”, “Siamo stufi della Dad”, “#basta Dad, senza scuola non c’è futuro”, “Forza sindaco, noi crediamo in te”: sono questi alcuni dei messaggi che gli studenti hanno voluto scrivere sui fogli che campeggiano sulla cancellata.

Altri cartelli apparsi sulla cancellata delle scuole

Un coro di voci che chiede di tornare sui banchi e di rivedere compagni di classe e insegnanti e che al contempo testimonia con una iniziativa silenziosa, ma esplicita, la fatica e di bambini e ragazzi e delle loro famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA