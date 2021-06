Acra e STMicroelectronics Foundation insieme: webinar per la formazione di giovani digitali Acra e STMicroelectronics Foundation proseguono la collaborazione iniziata nella prima fase dell’emergenza coronavirus con un ciclo di webinar gratuiti per i giovani lombardi per formare i futuri professionisti digitali nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile.

Un ciclo di webinar gratuiti per i giovani lombardi per formare i futuri professionisti digitali nelle scuole e nei centri di aggregazione giovanile. Il progetto è dell’organizzazione non governativa Acra, che opera da oltre 30 anni nel mondo della scuola promuovendo attività di educazione alla cittadinanza globale, e di STMicroelectronics Foundation, costola non profit dell’impresa STMicroelectronics di Agrate Brianza, che ha messo a punto in Lombardia un programma gratuito di educazione digitale per consentire un confronto proficuo tra azienda, studenti e docenti.

La collaborazione tra le due realtà è nata durante la prima fase dell’emergenza Coronavirus con la dotazione di computer per la DaD alle scuole e con una serie di corsi di formazione per rafforzare le competenze digitali degli insegnanti. Un’azione che ha visto finora la partecipazione di 181 docenti e 225 studenti di diversi istituti scolastici primari e secondari sparsi tra Monza e Brianza, Milano e Varese.

Ora l’intervento di Acra e STMicroelectronics Foundation continua raccogliendo le richieste di iscrizione delle scuole e centri di aggregazione giovanile (CAG) interessati all’iniziativa #SiamoTuttiCollegati per l’estate e per il prossimo anno scolastico.

È possibile iscriversi alla “Settimana di orientamento per ragazzi e ragazze delle scuole secondarie” prevista dal 27 settembre all’1 ottobre 2021: incontri online gratuiti e rivolti ai giovani tra i 15 e i 19 anni di scuole di tutta Italia con l’intervento di dipendenti di STMicroelectronics, azienda leader nel settore delle nuove tecnologie informatiche ed elettroniche. Oltre 50 dipendenti di STMicroelectronics hanno dato finora la loro disponibilità a realizzare le attività di formazione e orientamento al fine di generare interesse verso alcune delle professioni del settore digitale ricercate dal mondo del lavoro, ma ancora poco conosciute ai giovani.

Obiettivo dell’iniziativa #SiamoTuttiCollegati è anche quello di promuovere una maggiore partecipazione attiva tra i giovani di contesti sociali marginali e delle periferie, coinvolgendo ad esempio i CAG con attività esperienziali legate alla sostenibilità ambientale, ma stimolanti anche dal punto di vista tecnologico (ad esempio con la realizzazione di podcast e redazioni di web radio). Negli incontri, facilitati dai formatori di ACRA, i volontari di STMicroelectronics racconteranno il loro lavoro quotidiano e il loro percorso formativo, in particolare come dal mondo della scuola sono giunti alla loro professione, cercando di stimolare l’interesse e la curiosità dei ragazzi e delle ragazze.

“I giovani sono una delle categorie che ha maggiormente patito le conseguenze della pandemia per la mancanza di prospettive nel loro futuro - sottolinea Giovanna Bottani, Senior Operations Consultant in STMicroelectronics Foundation - Per questo abbiamo deciso di unirci ad Acra in questo bellissimo progetto in cui vogliamo restare collegati ai giovani, come dice il nome dell’iniziativa stessa, per costruire insieme un percorso che dia loro gli strumenti per entrare nel mondo del lavoro, sapendo affrontare la trasformazione digitale con le competenze adatte”.

Secondo Bottani “il Digital non è solo uno strumento per lavorare e studiare, ma anche un mezzo per scoprire nuovi ambiti lavorativi in cui esprimere il proprio talento. Le attività educative sono il più possibile inclusive e mirano a motivare anche chi magari ha meno attitudine allo studio, valorizzando le specificità di ciascuno”.

A settembre riprenderanno anche i corsi di formazione accreditati dal Miur per i docenti che desiderano arricchire l’offerta didattica nella propria scuola e avviare un percorso nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica. Info sul sito di Acra; e-mail: [email protected].

© RIPRODUZIONE RISERVATA