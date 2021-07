Acquaworld Concorezzo regala una divertente giornata in piscina a 50 bambini vulnerabili Iniziativa del il parco acquatico concorezzese con Children in Crisis Italy, associazione non profit nata in Italia nel 1999 per migliorare le condizioni di vita dei bambini vittime di conflitti, povertà e altre situazioni di grave disagio.

Acquaworld, il parco acquatico concorezzese, e Children in Crisis Italy, associazione non profit nata in Italia nel 1999 per migliorare le condizioni di vita dei bambini vittime di conflitti, povertà e altre situazioni di grave disagio, si uniscono per regalare un sorriso a 50 bambini vulnerabili con una bella nuotata in piscina.

Il parco ha infatti omaggiato alla Onlus 50 ingressi giornalieri per donare a minori meno fortunati una giornata di svago e divertimento. Ad oggi sono 20 i bambini che hanno già vissuto l’esperienza Acquaworld tra piscine di ogni tipo, onde giganti, discese mozzafiato dagli scivoli e giochi sotto getti d’acqua. Una giornata da ricordare, fatta di sole emozioni positive, i cui benefici sull’umore e sulla psiche sono evidenti anche nei giorni a seguire.

«È stato come andare in vacanza» è stato il commento dei bimbi. I restanti 30 minori usufruiranno dell’ingresso entro il mese di agosto. Dal 2013, Children in Crisis Italy è attiva sul territorio milanese con il progetto “Sorriso” che ha l’obiettivo di offrire ai minori che vivono in comunità attività aggiuntive rispetto al percorso terapeutico di base, che possano regalare a questi bambini dei momenti di svago, di serenità e di divertimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA