Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabio Cavallari)

Accoltellamento: i segni rimasti nel parcheggio di Limbiate (Foto by Fabio Cavallari)

Accoltellata dall’ex in un parcheggio a Limbiate, donna grave in ospedale: un arresto per tentato omicidio È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo di Monza una donna di 50 anni ferita dall’ex in un parcheggio di Limbiate. L’allarme dei residenti una volta sentite le grida.

Sarebbe dovuto essere un incontro per provare a chiarire le cose, ma si è trasformato in una feroce aggressione. Intorno alle 4 del mattino di giovedì 3 marzo una donna di 50 anni di Limbiate è stata accoltellata nel parcheggio di via Trieste dal marito da cui si stava separando.

La lite è scoppiata in una zona buia ma le grida della donna hanno svegliato i residenti,che hanno chiamato i soccorsi.

La vittima, che da poco tempo viveva nelle vicinanze, ha perso molto sangue ed è stata trasportata all’ospedale san Gerardo di Monza, dove è ricoverata in rianimazione in prognosi riservata. L’aggressore invece è stato fermato dai Carabinieri intervenuti sul posto mentre stava provando ad allontanarsi.

Si tratta di un 54enne originario di Bari. I Carabinieri della Compagnia di Desio lo hanno arrestato per tentato omicidio nei confronti della donna.

I militari hanno individuato l’uomo con le mani e gli indumenti imbrattati di sangue e con addosso un coltello serramanico, bloccandolo e prestando il primo soccorso alla donna che era a terra agonizzante.

Da una prima ricostruzione della dinamica l’uomo, che vive abitualmente in Puglia, avrebbe atteso nascosto nel parcheggio pubblico che la donna uscisse di casa per recarsi al lavoro aggredendola alle spalle.

( * notizia aggiornata )

© RIPRODUZIONE RISERVATA