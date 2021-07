Accadde oggi sul Cittadino: 4 luglio 1996, la vittoria triste del Roller Monza La vicenda sportiva e non solo della società di hockey creata da alcuni fuoriusciti dal più celebre Hockey club Monza vincitrice dello scudetto ma costretta a sospendere le attività per difficoltà economiche.

25 anni fa, sul Cittadino si celebravano la vittoria ma allo stesso tempo il fallimento della squadra di Hockey monzese “Roller”. Nata nel 1980 e contraddistinta dai colori bianco e azzurro, la società seguì varie vicissitudini, sia sportive che societarie.

Era stata creata da alcuni fuoriusciti dal più celebre Hockey club Monza, che vantava ben sette titoli italiani. Approdata per la prima volta in Serie A nel 1983 riuscì a vincere ben 4 scudetti. L’ultimo però, fu seguito dalla beffa dello scioglimento della società.

Proprio di questo parla la prima pagina del Cittadino del 4 luglio 1996. «Oltre 3500 spettatori hanno salutato lo scorso sabato, al Palasesto, il quarto scudetto dei Roller. Al termine di una partita straordinaria per intensità agonistica, i biancazzurri di Tommaso Colamaria hanno piegato la resistenza dei campioni in carica del Novara. Il titolo tricolore suggella nel migliore dei modi la leggenda agonistica dei roller. Costretto a sospendere l’attività per le enormi difficoltà logistiche ed economiche incombenti. Il successo di sabato è stato dedicato alla memoria di Piero Ferlinghetti, l’indimenticabile presidente scomparso lo scorso dicembre dopo aver portato il sodalizio hokeistico ai più alti livelli in campo nazionale e internazionale».

