Accadde oggi sul Cittadino: 29 giugno 1961, il corteo storico di Monza e la tiepida accoglienza Il Cittadino del 29 giugno 1961 riporta la cronaca del corteo storico della regina Teodolinda accolto da una “tiepida accoglienza”.

Ci sono eventi che entrano a far parte della storia di una città e non la abbandonano mai. Per Monza, uno di questi è il Corteo storico della regina Teodolinda. Quest’anno ricorre il 40° anniversario della Rievocazione storica di Monza, che avverrà in presenza il 4 settembre. Eppure, il corteo storico è ancora più antico.

Sfogliando il Cittadino di Monza del 29 giugno 1961, esattamente sessant’anni fa, si scopre che il corteo e la sacra rappresentazione in occasione delle celebrazioni del santo patrono erano già in voga all’epoca.

Anche se, come lamentato dal titolo dell’articolo, proprio in quel 1961, l’affluenza non era stata delle migliori.

Caliamoci in quell’epoca per riviverne l’atmosfera attraverso le parole dell’articolo stesso.

«Anche quest’anno nella ricorrenza delle manifestazioni di S.Giovanni hanno avuto luogo il corteo storico e la sacra rappresentazione del mistero della regina Flavia Teodolinda. Sul piano organizzativo pensiamo che questa edizione del corteo storico sia stata di qualche grado inferiore alle edizioni precedenti, mente sul piano artistico e spettacolare la sacra rappresentazione è perfettamente riuscita. […] Dobbiamo però un elogio sincero a tutti quei partecipanti, giovani cavalieri, signorini bimbi e bimbe, che hanno prestato “con intelligenza“ la loro opera per la migliore riuscita della manifestazione. Naturalmente non possiamo trascurare gli attori della Radio Televisione Svizzera che hanno svolto il ruolo loro assegnato con elevato senso artistico».

