Accadde oggi sul Cittadino: 2 luglio 1936, in Villa reale a Monza il convegno sulle api

Il Cittadino del 2 luglio 1936 in copertina raccontava il convegno che si era svolto in Villa reale a Monza con importanti personalità agronome per parlare di apicoltura rurale con il Cenacolo Apistico Monzese.