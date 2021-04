Ac Monza presenta “Monzello”, la pianta che sta crescendo in Kenya nel progetto green di Ipm Italia Anche l’Ac Monza ha celebrato la Giornata Mondiale della Terra mandando un saluto speciale al suo albero “Monzello” messo a dimora in Kenya grazie al progetto intrapreso da uno dei suoi Bronze Sponsor, la IPM Italia di Sulbiate. Monzello è una pianta ricca di principi nutritivi che potrà aiutare le famiglie anche dal punto di vista del sostentamento.

Monzello è una Moringa oleifera, una pianta che in condizioni ideali fiorisce tutto l’anno. Possiede foglie piccole e tondeggianti che possono essere mangiate, usate in infusione o trasformate in polvere. Pur essendo di dimensioni ridotte (il loro diametro misura 2-3 centimetri) queste foglie sono ricche di vitamine, proteine e minerali. Gli esperti dicono che contengono sette volte più vitamina C delle arance e quattro volte più vitamina A rispetto alle carote. Per questo costituiscono un ottimo nutrimento per le donne in gravidanza, per i bambini e tutte le persone che soffrono di malnutrizione.

Monzello e altri alberi fanno parte di un progetto, denominato IPM Italia Forest che ha lo scopo di sostenere l’ambiente e contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali. Il programma, che l’azienda porta avanti in collaborazione con la piattaforma Treedom, prevede entro il 2023 la piantumazione di 1500 alberi tra Kenya, Camerun e Tanzania. Gli alberi che saranno messi a dimora, oltre a diventare un ecosistema sostenibile in grado di assorbire CO 2 , potranno sostenere sia a livello alimentare che economico le famiglie di agricoltori locali che gestiranno le piantagioni.

Nella nuova foresta troveranno spazio aranci, grevillae, anacardi, piante di cacao, caffè, avocado e, appunto, moringa come Monzello.

