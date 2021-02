Abbandono di rifiuti a Bernareggio: in 10 pizzicati e multati con le foto trappole Il sindaco Esposito: «Si procederà con l’acquisto di nuove videotrappole per essere più capillari sul territorio. Nel frattempo abbiamo emesso circa una decina di sanzioni, rilevando anche non residenti»

Continuano i controlli contro chi abbandona i rifiuti sul territorio comunale a Bernareggio: dieci persone pizzicate e sanzionate grazie alle foto trappole. A raccontare quanto è stato messo in campo negli ultimi giorni è stato il primo cittadino Andrea Esposito tramite un post su Facebook: «Spesso si pensa che il comune non faccia nulla rispetto ad alcuni problemi; altrettanto spesso invece, il lavoro che viene fatto è tanto ma poco visibile e i risultati non sono immediati - le parole del sindaco -. Il controllo sull’abbandono rifiuti sta continuando e quest’anno procederà con l’acquisto di nuove videotrappole per essere più capillari sul territorio. Nel frattempo abbiamo emesso circa una decina di sanzioni, rilevando anche non residenti».

