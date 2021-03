A Vimercate nell’ultima settimana 68 nuovi positivi al Covid, i malati sono 182 I dati diramati dal sindaco Sartini: «Crescono per fortuna anche i guariti, che sono 52 contro i 31 della scorsa settimana». Nell’ospedale locale: «situazione piuttosto critica, con ormai 3 reparti dedicati al Covid oltre alle terapie intensive».

Crescono ancora i contagiati per Covid a Vimercate. A dirlo sono i numeri comunicati dal sindaco Francesco Sartini. «Non sono particolarmente buoni gli indicatori legati al Coronavirus: abbiamo registrato anche questa settimana un numero notevole di cittadini che hanno contratto il virus. Si tratta di 68 nuovi casi, contro i 60 della scorsa settimana. Crescono per fortuna anche i guariti, che sono 52 contro i 31 della scorsa settimana. Il totale dei cittadini infetti passa da 166 a 182. Oltre a questi, abbiamo 89 cittadini in quarantena domiciliare» ha detto il primo cittadino. L’unica nota positiva è che non si sono registrati decessi, questa settimana, per Covid.

«Anche il nostro ospedale resta in situazione piuttosto critica, con ormai 3 reparti dedicati al Covid oltre alle terapie intensive – ha proseguito Sartini -. Sappiamo che questo livello di occupazione significa molta difficoltà nel continuare ad erogare gli altri servizi e il personale sanitario sta facendo un lavoro incredibile per continuare ad offrire le cure a tutti, malati di Covid e pazienti di altro tipo, ma con difficoltà crescenti».

Infine, il sindaco ha lanciato l’ennesimo appello ai cittadini. «Vi prego quindi di continuare a mantenere un comportamento responsabile e seguire scrupolosamente tutte le regole, anche se comprendo che la stanchezza di tutti coloro che stanno soffrendo e pagando per queste restrizioni mette veramente a dura prova» ha concluso Sartini.

