A Vimercate l’ultimo saluto a Simone Stucchi, ucciso a 22 anni: «Ti terremo dentro in eterno» - FOTO I genitori dal pulpito del Santuario della Beata Vergine del Rosario: «Da quella sera di settembre la nostra vita è cambiata. Simone ci ha lasciato un vuoto incolmabile». Gli amici l’hanno salutato con palloncini e uno striscione.

Si è tenuto sabato 30 ottobre, l’ultimo saluto a Simone Stucchi, il ragazzo di Vimercate, ucciso da una ferita di coltello a fine settembre durante una rissa a Pessano con Ornago a soli 22 anni. In centinaia hanno voluto stringersi nel dolore alla famiglia, tanti hanno portato fiori e indossato una maglietta con il volto di Simone e la scritta “Non è un addio è un rivederci”.

Le esequie si sono svolte nel Santuario della Beata Vergine del Rosario a Vimercate, e si sono aperte con la lettura parole delle parole di papà Massimiliano, di mamma Daniela e della sorella Andrea, come voluto da Don Mirko Bellora

«Da quella sera di settembre la nostra vita è cambiata - le loro parole dei genitori -. Simone ci ha lasciato un vuoto incolmabile e non troveremo mai un senso così selvaggio che ci ha lasciato un dolore dentro ad un altro dolore. Siamo riusciti a trovare conforto nella nostra famiglia e nelle parole dei suoi amici che ci hanno accompagnato in questi giorni difficili di cui è impossibile comprendere il significato. Simone era un figlio, un fratello, un nipote, un amico, un ragazzo di 22 anni che amava la vita come tutti i suoi coetanei e come tutti noi. Lo vogliamo ricordare con quel suo sorriso contagioso, che portava tutti i giorni in edicola, mentre scherzava con sua sorella, mentre faceva i suoi balletti e ascoltava la musica. Quello che è successo a Simone non deve farci mai dimenticare soprattutto a voi ragazzi che la vita ha in se un valore assoluto e nessuno può arbitrariamente spostarne i confini e ognuno di voi ha il dovere di essere parte senza fare scelte imprudenti che possano mettere in pericolo sia voi che i vostri amici. Simo sarai sempre parte di noi, e sappiamo che da lassù veglierai con attenzione senza mai perderci di vista. Simo ci hai lasciato un grande messaggio: amare la vita come facevi tu, solo così riusciremo a preservare il tuo sorriso dentro di noi».

Funerale Simone Stucchi

(Foto by Marco Testa)

Al termine della cerimonia gli amici hanno liberato in aria una moltitudine di palloncini bianchi e la commozione è proseguita al cimitero, dove tantissimi hanno seguito il feretro di Simone e dove gli amici hanno apposto uno striscione con la scritta “Limo sappi che ti terremo dentro in eterno”.

