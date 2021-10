A Vimercate in piazza Roma il camper di Salute Donna: visite senologiche gratuite Appuntamento sabato 9 ottobre, l’iniziativa rientra nell’ambito di “Ottobre in salute” l’evento organizzato dalla Onlus per il Mese della prevenzione

Sabato 9 ottobre in piazza Roma per tutta la giornata sarà presente lo studio mobile del camper di Salute Donna per offrire visite senologiche gratuite per la diagnosi precoce del tumore alla mammella.

L’iniziativa rientra nell’ambito di “Ottobre in salute” l’evento organizzato dalla Onlus per il Mese della prevenzione dei tumori al seno e il camper sarà presente in piazza dalle 8 alle 18.

(Info: 039 6081079; Mercoledì/Venerdì ore 15-18).

© RIPRODUZIONE RISERVATA